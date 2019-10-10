Сыдыков Нурлан Батташович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1980 году окончил Казахский политехнический институт в г.Алматы по специальности горный инженер;



В 2004 году - Казахскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция.

Кандидат технических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую биографию начал в горно-обогатительном комбинате «Алтайзолото» в должности горного инженера и вырос до начальника шахты;

1991-1995 годы - работал в аппарате администрации города Семипалатинска на ответственных должностях;

1996-2002 годы - возглавлял крупнейшее в регионе предприятие по добыче угля ТОО «Семей комирлери»;

2003-2005 годы - председатель правления ОАО «Семейкус»;

2006-2010 годы - возглавлял созданный им в городе Семей филиал Алматинского центра независимой экспертизы «DZET GROUP»;

2010-2013 годы - генеральный директор АО «Семей инжиниринг» и занимал должность Председателя Правления АО «НК «СПК «Ертіс»;

2013-2015 годы - аким Бескарагайского района;

С 13 октября 2015 года - аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Фото: altaynews.kz