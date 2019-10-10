Сыдыков Нурлан Батташович
Аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1980 году окончил Казахский политехнический
институт в г.Алматы по специальности горный инженер;
В 2004 году - Казахскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция.
Кандидат технических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую биографию
начал в горно-обогатительном комбинате «Алтайзолото» в должности
горного инженера и вырос до начальника шахты;
1991-1995 годы - работал в аппарате администрации города Семипалатинска на ответственных должностях;
1996-2002 годы - возглавлял крупнейшее в регионе предприятие по добыче угля ТОО «Семей комирлери»;
2003-2005 годы - председатель правления ОАО «Семейкус»;
2006-2010 годы - возглавлял созданный им в городе Семей филиал Алматинского центра независимой экспертизы «DZET GROUP»;
2010-2013 годы - генеральный директор АО «Семей инжиниринг» и занимал должность Председателя Правления АО «НК «СПК «Ертіс»;
2013-2015 годы - аким Бескарагайского района;
С 13 октября 2015 года - аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области.
Фото: altaynews.kz