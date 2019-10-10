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Сыдыков Нурлан Батташович

Сыдыков Нурлан Батташович

Аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1980 году  окончил Казахский политехнический институт в г.Алматы  по специальности горный инженер;

В 2004 году - Казахскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция. 

Кандидат технических наук. 

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую  биографию начал  в горно-обогатительном комбинате «Алтайзолото»  в должности горного инженера и вырос до начальника шахты;
1991-1995 годы - работал в аппарате администрации города Семипалатинска на ответственных должностях;
1996-2002 годы - возглавлял крупнейшее в регионе предприятие по добыче угля  ТОО «Семей комирлери»;
2003-2005 годы - председатель правления ОАО «Семейкус»;
2006-2010 годы - возглавлял созданный им в городе Семей филиал Алматинского центра независимой экспертизы «DZET GROUP»;
2010-2013 годы - генеральный директор АО «Семей инжиниринг» и занимал должность Председателя Правления АО «НК «СПК «Ертіс»;
2013-2015 годы - аким Бескарагайского района;





С 13 октября 2015 года - аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Фото: altaynews.kz



Сыдыков Нурлан Батташович
Сыдыков Нурлан Батташович
Аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области
Персональная справка