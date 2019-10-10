Сыбанкулов Ернат Мухаметкалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Ернат Сыбанкулов родился в 1973 году в селе Тогузбулак Алматинской области.

В 1995 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.





ОПЫТ РАБОТЫ:

Службу в органах прокуратуры начал в 1995 году с помощника прокурора Московского района города Алматы.

Затем последовательно занимал должности старшего помощника прокурора Медеуского района г.Алматы, заместителя прокурора Турксибского, Медеуского районов г.Алматы, прокурора Енбекшиказахского, Алмалинского, Медеуского районов г.Алматы, заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Алматинской области.

В 2012 - 2017 годы возглавлял прокуратуру Жамбылской области.

2017 - 2019 года - прокурор Атырауской области.

С 12 апреля 2019 года - Главный транспортный прокурор.

Стаж в органах прокуратуры свыше 23 лет.

Классный чин - государственный советник юстиции 3 класса.

Награжден орденом «Данқ» II степени.