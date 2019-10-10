Суйндик Ляззат Кенесовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Университет Шеффилд, Великобритания, стипендиат программы «Болашак».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2005 по 2006 год - менеджер отдела по связям с общественностью Конгресса молодежи РК. Главный специалист ОО «Информационно-аналитического центра «Парасат».

С 2006 по 2008 год - эксперт отдела информационной политики и мониторинга СМИ Департамента внутренней политики акимата города Астаны.

С 2008 по 2014 год - занимала различные должности в Министерстве культуры и информации.

С 2014 по 2016 год - руководитель Управления электронных СМИ Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С 2016 по 2019 год - заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

С мая 2019 года - председателем Комитета информации МИОР РК.