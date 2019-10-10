Сунтаев Кайрат Имятович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова(1987−1992), юрист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1979 по 1981 год — каменщик комсомольско-молодежной бригады ПМК-1910 пос. Краснокутск Павлодарской области.

С 1983 по 1987 год — каменщик, электросварщик жилищно-эксплуатационного участка треста«Алмаатыкультбытстрой», г. Алматы.

С 1986 по 1987 год — инструктор по спорту 1-й категории ЖЭУ треста «Алмаатакультбыстрой».

С 1992 по 1993 год — следователь прокуратуры Краснокутского района Павлодарской области.

С 1993 по 1994 год — следователь прокуратуры Павлодарской области.

С 1994 по 1995 год — прокурор по надзору за следствием и дознанием в органах Министерства внутренних дел Республики Казахстан, старший прокурор следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С 1995 по 1997 год — старший прокурор управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С 1997 по 1998 год — прокурор Ерементауского района Акмолинской области.

С 1998 по 2000 год — прокурор Алматинского района г. Астаны.

С 2000 по 2002 год — заместитель прокурора г. Астаны.

С 2002 по 2004 год — заместитель директора юридического департамента KEGOC.

С 2004 по 2006 год — заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по г. Астане.

В 2006 году — исполняющий обязанности начальника Департамента следствия и дознания Министерства внутренних дел Республики Казахстан; начальник Департамента следствия и дознания Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 год — заместитель председателя Следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

С 2007 по 2008 год — и. о. председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

С 2008 по 2009 год — начальник ДВД Атырауской области.

С 2009 по 2010 год — заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области.

С 2011 по 2014 год — инспектор отдела правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 год — руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Актюбинской области.

С 2016 года — руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области.

С 2018 по 2019 год - руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

