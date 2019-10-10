Султанов Нуркен Ертаевич
Советник акима Карагандинской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1986 году окончил завод-ВТУЗ при Карагандинском металлургическом комбинате, инженр-металлург.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1986-1995 годы - горновой доменной печи, газовщик доменной печи, мастер основного производства;
1995-1999 годы - мастер основного производства, заместитель начальника доменного цеха акционерного общества «Испат-Кармет» города Темиртау;
1999-2006 годы - заместитель начальника доменного цеха открытого акционерного общества «Испат Кармет»;
2006-2007 годы - начальник доменного цеха акционерного общества «Миттал Стил Темиртау»;
2007-2008 годы - главный аглодоменщик управления комбината акционерного общества «Миттал Стил Темиртау»;
2008-2010 годы - начальник доменного цеха акционерного общества «Миттал Стил Темиртау»;
2010-2015 годы - аким города Темиртау Карагандинской области;
С 7 августа 2015 года - советник акима Карагандинской области.
Награжден Орденом «Курмет».