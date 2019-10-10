Султанов Нуркен Ертаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил завод-ВТУЗ при Карагандинском металлургическом комбинате, инженр-металлург.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1986-1995 годы - горновой доменной печи, газовщик доменной печи, мастер основного производства;

1995-1999 годы - мастер основного производства, заместитель начальника доменного цеха акционерного общества «Испат-Кармет» города Темиртау;

1999-2006 годы - заместитель начальника доменного цеха открытого акционерного общества «Испат Кармет»;

2006-2007 годы - начальник доменного цеха акционерного общества «Миттал Стил Темиртау»;

2007-2008 годы - главный аглодоменщик управления комбината акционерного общества «Миттал Стил Темиртау»;

2008-2010 годы - начальник доменного цеха акционерного общества «Миттал Стил Темиртау»;

2010-2015 годы - аким города Темиртау Карагандинской области;

С 7 августа 2015 года - советник акима Карагандинской области.

Награжден Орденом «Курмет».