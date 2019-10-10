Султанов Ерик Хамзинович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1978 окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «Строительно - дорожные машины и оборудование», по квалификации - инженер-механик;
Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д.М. Серикбаева, по специальности «Автомобильные дороги, мосты и аэродромы», по квалификации - «инженер - строитель».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1978-1992 годы - механик, старший прораб, председатель объединенного постройкома, главный инженер управления механизации строительства, председатель профкома комбината «Экибастузшахто-строй»;
1992-1993 годы - директор деревообрабатывающего комбината, города Экибастуз;
1993-1994 годы - первый заместитель главы Экибастузской городской администрации;
1994-1995 годы - член Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству;
1995-1996 годы - председатель департамента охраны труда при Министерстве труда Республики Казахстан;
1995-1996 годы - президент ПО «Экибастузшахтокурылыс»;
1996-1998 годы - председатель Павлодарского теркома по управлению государственным имуществом;
1998-1999 годы - председатель теркома государственного имущества и приватизации, заместитель акима Северо-Казахстанской области;
1999-2000 годы - директор департамента автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
2000-2001 годы - главный координатор консультантов по внешним займам Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
2001-2002 годы - первый заместитель генерального директора РГП «Казахавтодор»;
2002-2004 годы - председатель Комитета автомобильных дорог (с 09.2002 Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса) Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
2004-2005 годы - председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
2005-2006 годы - генеральный директор ТОО «Казахдорстрой»;
2006-2007 годы - заместитель акима города Астаны;
2007-2008 годы - первый заместитель акима города Астаны;
2008-2014 годы - вице-президент по обеспечению акционерного общества «Национальная компания «Казахстан темир жолы»;
С 27 мая 2014 года Указом Президента Республики Казахстан назначен акимом Северо-Казахстанской области».
С 14 марта 2017 года - освобожден от должности акима Северо-Казахстанской области в связи с переходом на другую работу
Также избран председателем Северо-Казахстанского областного филиала партии «Нұр Отан».
Награжден Орденом «Курмет».