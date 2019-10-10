Султанов Аслан Куанышевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2004 году с отличием окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) по специальности «Деловое администрирование и бухгалтерский учет».





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2005 г. по 2006 г. работал в АО «Народный банк Казахстана», занимая различные должности в Департаменте продаж малому бизнесу.

С 2006 г. по 2007 г. работал в АО «Ситибанк Казахстан».

С 2007 г. по 2009 г. работал в АО «Народный банк Казахстана», занимая должности Начальника управления проектного финансирования в Департаменте инвестиционного банкинга и Департаменте управления капиталом и проектного финансирования.

В 2009 г. работал в АО «Нурбанк» Начальником управления финансовых институтов, затем Исполнительным директором – Начальником управления международного бизнеса.

С 2010 г. по 2011 г. работал в АО «Исламский Банк «Al Hilal».

С сентября 2011 г. работает в АО «БТА Банк», за время работы занимал должности Директора Департамента малого и среднего бизнеса, затем Управляющего Директора.

16 мая 2012 года решением Совета Директоров Банка назначен Управляющим Директором – членом Правления.