Султанов Аслан Куанышевич
Управляющий Директор – член Правления
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2004 году с отличием окончил Казахстанский
институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) по специальности
«Деловое администрирование и бухгалтерский учет».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2005 г.
по 2006 г.
работал в АО «Народный банк Казахстана», занимая различные должности в
Департаменте продаж малому бизнесу.
С 2006 г. по 2007 г. работал в АО «Ситибанк Казахстан».
С 2007 г. по 2009 г. работал в АО «Народный банк Казахстана», занимая должности Начальника управления проектного финансирования в Департаменте инвестиционного банкинга и Департаменте управления капиталом и проектного финансирования.
В 2009 г. работал в АО «Нурбанк» Начальником управления финансовых институтов, затем Исполнительным директором – Начальником управления международного бизнеса.
С 2010 г. по 2011 г. работал в АО «Исламский Банк «Al Hilal».
С сентября 2011 г. работает в АО «БТА Банк», за время работы занимал должности Директора Департамента малого и среднего бизнеса, затем Управляющего Директора.
16 мая 2012 года решением Совета Директоров Банка назначен Управляющим Директором – членом Правления.