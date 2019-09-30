Султангазиев Марат Елеусизович

Родился 24 февраля 1976 года в с. Каратурук Чиликского района Алматинской области.

Образование высшее, в 1997 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая; в 2001 году - Казахскую государственную юридическую академию, в 2010 году – Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.

Трудовая деятельность

• в налоговых органах начал работать с июля 1997 года в должностях специалиста, налогового инспектора, старшего налогового инспектора, ведущего налогового инспектора, главного налогового инспектора, начальника Отдела, начальника Управления Налогового комитета по г.Алматы;

• с августа 2002 года по июль 2006 года – начальник отдела аудита Налогового комитета по Бостандыкскому району г.Алматы;

• с июля 2006 года по февраль 2007 года – начальник Управления налоговых апелляций, разъяснений и правового обеспечения Налогового комитета по г.Алматы;

• с февраля 2007 года по июль 2008 года – начальник Управления налогового аудита Налогового комитета по г.Алматы;

• с июля 2008 года по декабрь 2010 года – заместитель начальника Налогового Департамента по городу Алматы;

• с декабря 2010 года по октябрь 2011 года – директор Департамента налоговой и таможенной политики, анализа и прогнозирования Министерства финансов Республики Казахстан, город Астана;

• с октября 2011 года по ноябрь 2012 года – директор Департамента координации вопросов налогового и таможенного законодательства, анализа и прогнозирования доходов Министерства финансов Республики Казахстан, город Астана;

• с ноября 2012 года по июль 2013 года – заведующий сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, город Астана;

• с июля 2013 года по ноябрь 2014 года - заведующий сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (корпус «А»), город Астана;

• с ноября 2014 года по июнь 2017 года – руководитель Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

• с июня 2017 года по октябрь 2018 года – заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, город Астана;

• с октября 2018 года - Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Награжден юбилейной медалью.