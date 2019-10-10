Султангазиев Канат Елеусизович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахскую Государственную академию управления по специальности – «Банковское дело», а также аспирантуру Казахского Государственного экономического университета по специальности «Денежное обращение и кредит».

ОПЫТ РАБОТЫ:

В Фонде «Даму» работает с 2004 года. С апреля 2011 г. по сентябрь 2012 г. занимал должность Управляющего директора – члена Правления, курировал вопросы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках антикризисных программ Правительства, принимал непосредственное участие в разработке программ по обусловленному размещению средств в БВУ и лизинговых компаниях.

С 27 сентября 2012 г. избран на должность Заместителя Председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Координирует работу по реализации программы гарантирования в рамках Программы "ДКБ-2020", по вопросам мониторинга. Курирует Департамент гарантирования и Департамент мониторинга.