Сулейменова Зульфия Булатовна

Трудовую деятельность она начала с должности заместителя директора Департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. В разные годы работала консультантом Дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетике, а также макроэкономической политике и финансированию развития Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), в офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане; научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ).