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Сулейменов Жанат Куанышевич

Сулейменов Жанат Куанышевич

Первый заместитель Министра внутренних дел РК

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР;

Академию Министерства внутренних дел Республики Казахстан.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1984-1997 годы - занимал различные должности оперативно-начальствующего состава Управления внутренних дел Кокшетауской области;

1998-2001 годы - заместитель начальника управления по раскрытию преступлений против личности Главного управления уголовного розыска Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2001-2003 годы - заместитель начальника Департамента по борьбе с наркобизнесом Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2003-2004 годы - заместитель начальника Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2004-2009 годы - первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Павлодарской области;

2009-2010 годы - председатель Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2011-2012 годы - председатель Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2012-2013 годы - начальник Департамента внутренних дел на транспорте;

2013-2014 годы - председатель Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

С 31 октября 2014 года - назначен начальником ДВД Кызылординской области.

С августа 2016 года — начальник ДВД Южно-Казахстанской области.

11 декабря 2017 года назначен первым заместителем Министра внутренних дел РК

Награжден:

Нагрудными знаками: «За отличную службу в МВД», «Заслуженный работник МВД», «15 лет Казахстанской полиции»;

Медалями: «Ветеран органов внутренних дел Республики Казахстан», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Құқық тәртібін қамтамасыз етуде үздік шыққаны үшін»

Сулейменов Жанат Куанышевич
Сулейменов Жанат Куанышевич
Первый заместитель Министра внутренних дел РК
Персональная справка