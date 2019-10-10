Сулейменов Жанат Куанышевич
Первый заместитель Министра внутренних дел РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР;
Академию Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1984-1997 годы - занимал различные должности оперативно-начальствующего состава Управления внутренних дел Кокшетауской области;
1998-2001 годы - заместитель начальника управления по раскрытию преступлений против личности Главного управления уголовного розыска Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
2001-2003 годы - заместитель начальника Департамента по борьбе с наркобизнесом Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
2003-2004 годы - заместитель начальника Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
2004-2009 годы - первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Павлодарской области;
2009-2010 годы - председатель Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
2011-2012 годы - председатель Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
2012-2013 годы - начальник Департамента внутренних дел на транспорте;
2013-2014 годы - председатель Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
С 31 октября 2014 года - назначен начальником ДВД Кызылординской области.
С августа 2016 года — начальник ДВД Южно-Казахстанской области.
11 декабря 2017 года назначен первым заместителем Министра внутренних дел РК
Награжден:
Нагрудными знаками: «За отличную службу в МВД», «Заслуженный работник МВД», «15 лет Казахстанской полиции»;
Медалями: «Ветеран органов внутренних дел Республики Казахстан», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Құқық тәртібін қамтамасыз етуде үздік шыққаны үшін»