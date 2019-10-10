Сулейменов Жанат Куанышевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР;

Академию Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1984-1997 годы - занимал различные должности оперативно-начальствующего состава Управления внутренних дел Кокшетауской области;

1998-2001 годы - заместитель начальника управления по раскрытию преступлений против личности Главного управления уголовного розыска Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2001-2003 годы - заместитель начальника Департамента по борьбе с наркобизнесом Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2003-2004 годы - заместитель начальника Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2004-2009 годы - первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Павлодарской области;

2009-2010 годы - председатель Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2011-2012 годы - председатель Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2012-2013 годы - начальник Департамента внутренних дел на транспорте;

2013-2014 годы - председатель Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

С 31 октября 2014 года - назначен начальником ДВД Кызылординской области.

С августа 2016 года — начальник ДВД Южно-Казахстанской области.



11 декабря 2017 года назначен первым заместителем Министра внутренних дел РК

Награжден:

Нагрудными знаками: «За отличную службу в МВД», «Заслуженный работник МВД», «15 лет Казахстанской полиции»;

Медалями: «Ветеран органов внутренних дел Республики Казахстан», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Құқық тәртібін қамтамасыз етуде үздік шыққаны үшін»