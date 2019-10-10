Сулейменов Тимур Муратович
Заместитель руководителя Администрации Президента
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2000 году окончил Павлодарский
Государственный Университет по специальности «Менеджмент». В 2002 - Мэрилендский
университет по специальности магистр делового администрирования по программе
«Болашак», Магистр бизнеса со специализацией «Финансы». Сертификация в
Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» города Алматы, работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;
С 2009 по 2010 годы - Вице-Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 2010 по 2012 годы - Вице-Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.
С 2012 по 2017 годы - Член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике.
С 2016 по 2019 годы - Министр национальной экономики Республики Казахстан.
В марте 2019 года – заместитель председателя Нацбанка РК.
С марта по июль 2019 года - помощник Президента Республики Казахстан.
С 22 июля - заместитель Руководителя Администрации Президента.
Прочие должности: Член совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (03.2017); Представитель от Правительства Республики Казахстан в Правлении Национального Банка Республики Казахстан (18.01.2017-28.09.2017)