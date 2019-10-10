Сулейменов Олжас Серикбайулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Обучался по программе«Болашак» в университете Тонгжи Шанхай по специальности«инженер-строитель».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2012 по 2013 год — президент международной ассоциации студентов в университете Тонгжи International Students Association. Основатель молодежной организации казахстанских студентов Kazakhstan Students Association in China в городе Сиань.

Работал в международных компаниях Drexler & Partner Construction Group и PMJ Asia Construction Group, генеральным представителем АО «НАТР» в Китае.

В 2016—2017 годы занимал должность генерального директора строительной компании SHEBERBUILD.

Лауреат государственной молодежной премии«Дарын», член Ассоциации«Болашак», член Ассоциации молодых лидеров при ООН.

В 2015 году стал победителем конкурса эссе«Много языков — один Мир», организованного ООН. Выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН с докладом «Вода — источник жизни».

19 января 2018 года назначен внештатным советником министра по делам религий и гражданского общества РК

В качестве внештатного советника Олжас Сулейменов будет принимать участие в формировании эффективной модели государственной молодежной политики в рамках реализации Концепции государственной молодежной политики до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее».