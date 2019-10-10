Сулейменов Олжас Омарович
Руководитель РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1959 году окончил геологоразведочный факультет Казахского государственного университета.
В 1961 году кончил Литературный институт имени А. М. Горького в Москве по специальности «поэтический перевод».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1962 по 1971 годы - «Казахстанская правда», литературный редактор. Главный редактор сценарно-редакционной коллегии Казахской киностудии; сотрудничает с журналом «Простор», ведет журналистскую работу.
1966 год – Сулейменов выступает автором сценария кинофильма «Земля отцов».
1967 год – поэт удостоен Ленинской премии за стихотворный сборник «Доброе время восхода».
1968 год – появляется второй фильм, снятый по сценарию Сулейменова, «Синий маршрут».
1970 год – выходит сборник стихов поэта «Над белыми реками».
1971 год – Сулейменов занимает пост секретаря правления Союза писателей Казахстана.
1972 год – пост председателя Казахского комитета по связям с писателями стран Азии и Африки.
1975 год – результаты многолетнего исследования «Слова о полку Игореве» отражаются в книге «Аз и Я». Цензура критикует книгу и старается опровергнуть теории Сулейменова, тогда как профессиональные тюркологи принимают его сторону.
1981 год – председатель Государственного комитета Казахской ССР по кинематографии.
1983 год – первый секретарь правления Союза Писателей Казахстана.
1989 год – по инициативе Сулейменова создано международное антиядерное движение «Невада-Семипалатинск». На сегодняшний день Олжас Омарович является его лидером.
1995 год – посол Казахстана в Италии.
2002 год – пост представителя Казахстана в ЮНЕСКО, Париж.
2014 год - избран Председателем Конфедерации творческих союзов Казахстана.
2016-2017 гг - Генеральный директор строительной компании «SHEBERBUILD»
С января 2018 года - Советник министра по делам религий и гражданского общества РК
10 декабря 2018 года - Руководитель РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур»
Награды:
2007 год – награжден орденом Дружбы в России.