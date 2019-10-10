Сулейменов Олжас Омарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1959 году окончил геологоразведочный факультет Казахского государственного университета.

В 1961 году кончил Литературный институт имени А. М. Горького в Москве по специальности «поэтический перевод».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1962 по 1971 годы - «Казахстанская правда», литературный редактор. Главный редактор сценарно-редакционной коллегии Казахской киностудии; сотрудничает с журналом «Простор», ведет журналистскую работу.

1966 год – Сулейменов выступает автором сценария кинофильма «Земля отцов».

1967 год – поэт удостоен Ленинской премии за стихотворный сборник «Доброе время восхода».

1968 год – появляется второй фильм, снятый по сценарию Сулейменова, «Синий маршрут».

1970 год – выходит сборник стихов поэта «Над белыми реками».

1971 год – Сулейменов занимает пост секретаря правления Союза писателей Казахстана.

1972 год – пост председателя Казахского комитета по связям с писателями стран Азии и Африки.

1975 год – результаты многолетнего исследования «Слова о полку Игореве» отражаются в книге «Аз и Я». Цензура критикует книгу и старается опровергнуть теории Сулейменова, тогда как профессиональные тюркологи принимают его сторону.

1981 год – председатель Государственного комитета Казахской ССР по кинематографии.

1983 год – первый секретарь правления Союза Писателей Казахстана.

1989 год – по инициативе Сулейменова создано международное антиядерное движение «Невада-Семипалатинск». На сегодняшний день Олжас Омарович является его лидером.

1995 год – посол Казахстана в Италии.

2002 год – пост представителя Казахстана в ЮНЕСКО, Париж.

2014 год - избран Председателем Конфедерации творческих союзов Казахстана.

2016-2017 гг - Генеральный директор строительной компании «SHEBERBUILD»

С января 2018 года - Советник министра по делам религий и гражданского общества РК

10 декабря 2018 года - Руководитель РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур»

Награды:2007 год – награжден орденом Дружбы в России.