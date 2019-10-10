Сулейманов Рустам Эдуардович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «Экономическая кибернетика».



ОПЫТ РАБОТЫ:

В газовой отрасли работает с 1997 года;

1997-2000 годы – занимал различные должности в финансовой инспекции, отделе финансового контроля, в экономическом отделе ОАО «Алаутрансгаз»;

2000-2002 годы – менеджер консалтинговой рабочей группы по проекту газоснабжения, региональный менеджер ОАО «KTG Distribution»;

2002-2013 годы – директор департамента маркетинга и контрактов АО «КазТрансГаз Аймақ»;

2013-2014 годы – управляющий директор (член Правления) АО «КазТрансГаз Аймақ»;

2014-2015 годы – заместитель генерального директора по развитию АО «КазТрансГаз»;

С февраля 2015 года – заместитель Генерального директора по маркетингу и коммерции АО «КазТрансГаз» (член Правления);

С декабря 2015 года - генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз».