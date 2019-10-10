Сулейманов Рустам Эдуардович
Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «Экономическая кибернетика».
ОПЫТ РАБОТЫ:
В газовой отрасли работает с 1997 года;
1997-2000 годы – занимал различные должности в финансовой инспекции, отделе финансового контроля, в экономическом отделе ОАО «Алаутрансгаз»;
2000-2002 годы – менеджер консалтинговой рабочей группы по проекту газоснабжения, региональный менеджер ОАО «KTG Distribution»;
2002-2013 годы – директор департамента маркетинга и контрактов АО «КазТрансГаз Аймақ»;
2013-2014 годы – управляющий директор (член Правления) АО «КазТрансГаз Аймақ»;
2014-2015 годы – заместитель генерального директора по развитию АО «КазТрансГаз»;
С февраля 2015 года – заместитель Генерального директора по маркетингу и коммерции АО «КазТрансГаз» (член Правления);
С декабря 2015 года - генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз».