Суханбердиева Эльмира Амангельдиевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончила Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби, специальность «История и право». В 2006 году - Международную Академию труда, специальность «Бакалавр юриспруденции». В 2009 году - Международная Академия бизнеса МВА, специальность «Магистр делового администрирования». Кандидат психологических наук.











ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1989 году - Учитель истории средней школы № 16 города Шевченко.

С 1995 по 1996 годы - Воспитатель детского сада «Алтынай» Талдыкурганской области.

С 1996 по 1998 годы - Учитель истории Матайской средней школы № 53 Талдыкурганской области. Учитель истории школы-гимназии № 38 поселка Энергетический Алматинской области.

С 1998 по 2000 годы - Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе школы-гимназии № 38 поселка Энергетический Алматинской области.

С 2000 по 2002 годы - Главный специалист организационно-кадровой работы аппарата Акима Илийского района Алматинской области.

С 2002 по 2005 годы - Исполнительный директор частной Лингвистической гимназии «Ай-Нур» города Алматы.

С 2005 по 2007 годы - Директор средней школы № 7 Илийского района Алматинской области.

С 2007 по 2009 годы - Начальник административно-правового управления АО Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» г. Алматы. Руководитель аппарата АО Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» г. Алматы. И.о. заместителя генерального директора по административно-правовой работе ТОО «Arna Media Services».

С 2009 по 2013 годы - Директор школы-лицея № 60 г. Астаны.

С 2013 по 2016 годы - Руководитель Управления образования города Астаны.

С 2016 по 2017 годы, с 2018 года - вице-министр образования и науки РК.

Выборные должности, депутатство: Депутат 5 созыва Городского маслихата г. Астаны (01.2012)

Награды: Медали: «Ерен еңбегі үшін» (2012), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл»; «Почетный работник образования РК» (2011); Благодарственные письма акима города Астаны и Алматы, Республиканского научно-практического центра «Дарын»; Кубок «Лучшая школа» (2004, 2010), кубок «Лучшее Управление» года Акимом города Астаны (2015). Нагрудный знак «Ы. Алтынсарина» (2015), «Почетный работник образования РК».