Субханбердин Нуржан Салькенович
ОБРАЗОВАНИЕ:
Родился в городе Алма-Ате, казах.
В 1989 году - окончил с отличием экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «политическая экономия».
С 1989 года – аспирант Института экономики Академии наук Казахской ССР.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1990 года – начальник отдела ОАО «Медеу Банк»
С 1991 года – первый заместитель председателя правления ОАО «Медеу Банк» (в 1991 году был перерегистрирован в ОАО «Казкоммерцбанк»).
С 1993 года по 2002 год – председатель правления ОАО «Казкоммерцбанк».
С 2002 года – председатель совета директоров АО «Казкоммерцбанк».
Член попечительского совета Благотворительного фонда «Кус Жолы», созданного топ-менеджерами Казкоммерцбанка в 2003 году.
Женат. Воспитывает двух сыновей и семерых дочерей.