Субханбердин Нуржан Салькенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Родился в городе Алма-Ате, казах.

В 1989 году - окончил с отличием экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «политическая экономия».

С 1989 года – аспирант Института экономики Академии наук Казахской ССР.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1990 года – начальник отдела ОАО «Медеу Банк»

С 1991 года – первый заместитель председателя правления ОАО «Медеу Банк» (в 1991 году был перерегистрирован в ОАО «Казкоммерцбанк»).

С 1993 года по 2002 год – председатель правления ОАО «Казкоммерцбанк».

С 2002 года – председатель совета директоров АО «Казкоммерцбанк».

Член попечительского совета Благотворительного фонда «Кус Жолы», созданного топ-менеджерами Казкоммерцбанка в 2003 году.

Женат. Воспитывает двух сыновей и семерых дочерей.

