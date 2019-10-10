Стексов Игорь Валерьевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности«Бухгалтерский учет и аудит», в 2010 году — Евразийскую Академию и институт Академии труда и социальных отношений по специальности«Юриспруденция».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2001 по 2003 год работал на разных должностях в Управлении розничного бизнеса(УРБ); кредитный эксперт сектора по реализации Программы кредитования малого бизнеса по линии ЕБРР Управления кредитования; заведующий сектором по реализации Программы кредитования малого бизнеса по линии ЕБРР Управления кредитования.

С 2003 по 2005 год — риск-менеджер Западно-Казахстанского областного филиала; ведущий специалист по денежному обращению отдела расчетов и финконтроля управления операционной работы; начальник управления кредитования.

С 2005 по 2010 год — начальник отдела кредитного анализа(в связи с изменением структуры и штатного расписания филиала); заместитель директора филиала, начальник управления продаж малому бизнесу — Финансовый Центр«Все для малого бизнеса»; заместитель директора филиала, начальник отдела работы с корпоративными клиентами.

С 2010 по 2011 год — менеджер по программе«Дорожная карта бизнеса — 2020» Регионального филиала по Западно-Казахстанской области.

С 2011 по 2012 год — директор Регионального филиала АО «Фонд«Даму» по Восточно-Казахстанской области.

С 2012 по 2014 год — директор Департамента мониторинга АО «Фонд«Даму»; директор Регионального филиала АО «Фонд«Даму» по ЗКОю

С 2015 года — заместитель акима Западно-Казахстанской области.



С 28 марта 2018 года - первый заместитель акима Западно-Казахстанской области