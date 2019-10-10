Спанов Ерлан Махмутович
Заместитель акима Костанайской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2004 году окончил Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, получив квалификацию экономиста-менеджера.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 2004 году — младший научный сотрудник в общественном объединении«Инновационно-консультационный центр»; преподаватель кафедры экономики в Костанайском инженерно-экономическом университете им. М. Дулатова.
С 2004 по 2009 год — ведущий, главный специалист в управлении экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.
С 2009 по 2012 год — начальник отдела в Управлении экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.
С 2012 по 2014 год — заместитель начальника Управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.
С 2014 по 2018 год — руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.
15 января 2018 года - заместитель акима Костанайской области