Спанов Ерлан Махмутович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2004 году окончил Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, получив квалификацию экономиста-менеджера.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2004 году — младший научный сотрудник в общественном объединении«Инновационно-консультационный центр»; преподаватель кафедры экономики в Костанайском инженерно-экономическом университете им. М. Дулатова.

С 2004 по 2009 год — ведущий, главный специалист в управлении экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.

С 2009 по 2012 год — начальник отдела в Управлении экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.

С 2012 по 2014 год — заместитель начальника Управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.

С 2014 по 2018 год — руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.



15 января 2018 года - заместитель акима Костанайской области