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Смоляков Олег Александрович

Смоляков Олег Александрович

Заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка

ОБРАЗОВАНИЕ:

1996 год - Казахская государственная академия управления. Специальность: экономист

2001 год - Национальный институт политических исследований (National Graduate Institute for Policy Studies), Токио, Япония. Специальность: мастер государственной политики

2011 год - Университет Уорика (University of Warwick), Великобритания. Специальность: магистр наук финансов и экономики

ОПЫТ РАБОТЫ:

1996-1998 гг - Ведущий экономист сектора баланса международных инвестиций управления платежного баланса и движения капитала Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан;

1998-2002 гг - Главный экономист управления платежного баланса и движения капитала Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан;

2002-2004 гг - Заместитель начальника управления платежного баланса Департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан;

2004-2006 гг. - Заместитель директора Департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан;

2006-2011 гг - Начальник управления финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан;

2011- 06,2014 гг - Директор Департамента финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан

06.2014-09.2014 - Директор Департамента финансовой стабильности и управления рисками Национального Банка Республики Казахстан;

С 19 сентября 2014 года - Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан 

Прочие должности:

  • Член совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (2014)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

  • Памятный значок «Қазақстан конституциясына 10 жыл» (2005);
  • Нагрудный знак «Заслуженный работник НБРК» (2008);
  • Медали: юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012), «Ерен еңбегі үшін» (2013), юбилейная медаль «Теңгеге 20 жыл» (2013);
  • Благодарность Председателя Национального Банка Республики Казахстан (2014);
  • Грамота Содружества Независимых Государств (17.07.2017)
Смоляков Олег Александрович
Смоляков Олег Александрович
Заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
Персональная справка