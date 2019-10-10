Смоляков Олег Александрович
Заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
ОБРАЗОВАНИЕ:
1996 год - Казахская государственная академия управления. Специальность: экономист
2001 год - Национальный институт политических исследований (National Graduate Institute for Policy Studies), Токио, Япония. Специальность: мастер государственной политики
2011 год - Университет Уорика (University of Warwick), Великобритания. Специальность: магистр наук финансов и экономики
ОПЫТ РАБОТЫ:
1996-1998 гг - Ведущий экономист сектора баланса международных инвестиций управления платежного баланса и движения капитала Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан;
1998-2002 гг - Главный экономист управления платежного баланса и движения капитала Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан;
2002-2004 гг - Заместитель начальника управления платежного баланса Департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан;
2004-2006 гг. - Заместитель директора Департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан;
2006-2011 гг - Начальник управления финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан;
2011- 06,2014 гг - Директор Департамента финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан
06.2014-09.2014 - Директор Департамента финансовой стабильности и управления рисками Национального Банка Республики Казахстан;
С 19 сентября 2014 года - Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан
Прочие должности:
- Член совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (2014)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
- Памятный значок «Қазақстан конституциясына 10 жыл» (2005);
- Нагрудный знак «Заслуженный работник НБРК» (2008);
- Медали: юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012), «Ерен еңбегі үшін» (2013), юбилейная медаль «Теңгеге 20 жыл» (2013);
- Благодарность Председателя Национального Банка Республики Казахстан (2014);
- Грамота Содружества Независимых Государств (17.07.2017)