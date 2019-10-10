Смолин Анатолий Сергеевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Свердловский юридический институт по специальности«правоведение».

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1986 году — стажер Кокчетавского областного суда.

С 1987 по 1996 годы — судья, председатель Красноармейского районного суда Кокчетавской области.

С 1996 по 1998 годы — председатель Тайыншинского районного суда Северо-Казахстанской области.

С 1998 по 2002 годы — председатель судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда.

С 2002 по 2007 годы — Судья Верховного Суда Республики Казахстан.

С 2007 по 2010 годы — председатель надзорной коллегии Верховного суда Республики Казахстан.

С 2002 по 2016 годы — судья Верховного Суда Республики Казахстан.

С 2015 по 2018 годы — председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан.

С 19 апреля 2018 года - Судья Верховного суда республики Казахстан

Награжден орденом«Құрмет» (2010); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008); Почетным знаком Союза судей Республики Казахстан«Үш би» (2009).