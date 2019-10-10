Сматлаев Алмасхан Бауржанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации и Блумсбергский университет(Пенсильвания, США). Имеет четыре высших образования по специальностям«экономика», «международная экономика» и «финансы и кредит». Также является магистром государственного и муниципального управления.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2009 по 2011 год — работал заместителем генерального директора компании«Корал Групп»(г. Москва, РФ).

С 2011 по 2012 год — генеральный директор компании«Сервис и Технологии ИНВЕСТ»(г. Москва, РФ).

С 2012 по 2014 год — консультант, Советник в Евразийской экономической комиссии(г. Москва, РФ).

С 2014 по 2016 год — помощник акима Восточно-Казахстанской области.

С 2016 по 2017 год — руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области.

12 февраля 2018 года - назначен заместителем акима Восточно-Казахстанской области