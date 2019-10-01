Смаилов Алихан Асханович

Родился 18 декабря 1972 года в г. Алматы.

Образование высшее, окончил Казахский Государственный Национальный университет имени Аль-Фараби, квалификация: Прикладная математика, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан, специальность государственное управление.

Трудовую деятельность начал в 1993 году в Инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест».

С декабря 1995 по август 1996 года - главный специалист отдела торговли и промышленности администрации города Алматы;

С июня 1994 по май 1996 года - студент Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан;

С августа 1996 по март 1998 года - заместитель начальника управления, начальник управления Национального статистического агентства Республики Казахстан;

С марта 1998 по апрель 1998 года - заместитель председателя Комитета по статистики и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам Республики Казахстан;

С апреля 1998 по август 1999 года - главный эксперт, заведующий сектором отдела, государственного инспектора Администрации Президента Республики Казахстан;

С августа по ноябрь 1999 года - Государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан;

С ноября 1999 по февраль 2003 года - председатель Агентства Республики Казахстан по статистике;

С февраля 2003 по июнь 2003 года - вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;

С июня 2003 по январь 2006 - председатель Правления Акционерного общества «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций;

С февраля 2006 по январь 2007 года - вице-министр финансов Республики Казахстан;

С января 2007 по ноября 2008 года - Президент АО «Национальный холдинг «Казагро»;

С ноября 2008 по октябрь 2009 года - вице-министр финансов Республики Казахстан;

С октября 2009 по август 2014 года - председатель Агентства Республики Казахстан по статистике;

С августа 2014 по декабрь 2015 года - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК;

С декабря 2015 по сентябрь 2018 года - помощник Президента Республики Казахстан;

С сентября 2018 года по февраль 2019 года - Министр финансов Республики Казахстан.

С февраля 2019 года – Первый заместитель Премьер- Министра Республики Казахстан - Министр финансов Республики Казахстан.

Женат, имеет двоих детей.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» - 2008 г., орденом «Құрмет» - 2014 г. «10 лет независимости Казахстана», «10 лет Конституции Казахстана», «10 лет Астана», «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени.