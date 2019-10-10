Смагулов Олжас Мухтарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

2009 г - Американский Интерконтинентальный университет, Лос-Анджелес, США, Бакалавр бизнес-администрирования, менеджмент

2012 г - Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны, США, «Магистр экономики»

2013 г - Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Бакалавр государственного и местного управления

2014 г. - Лондонская школа экономики и политических наук, Лондон, Великобритания, Магистр государственной политики и управления

ОПЫТ РАБОТЫ:

Главный специалист организационно-инспекторского и информационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области;

Главный специалист индустриально-инновационного отдела, и.о. заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области;

Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области;

Главный эксперт социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

С 1 октября 2015 года - Заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области;

С апреля 2017 года - июль 2018 года - Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области;

С июля 2018 года - Заместитель акима Актюбинской области