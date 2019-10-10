Смагулов Олжас Мухтарович
Заместитель акима Актюбинской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
2009 г - Американский Интерконтинентальный университет, Лос-Анджелес, США, Бакалавр бизнес-администрирования, менеджмент
2012 г - Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны, США, «Магистр экономики»
2013 г - Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Бакалавр государственного и местного управления
2014 г. - Лондонская школа экономики и политических наук, Лондон, Великобритания, Магистр государственной политики и управления
ОПЫТ РАБОТЫ:
Главный специалист организационно-инспекторского и информационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области;
Главный специалист индустриально-инновационного отдела, и.о. заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области;
Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области;
Главный эксперт социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
С 1 октября 2015 года - Заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области;
С апреля 2017 года - июль 2018 года - Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области;
С июля 2018 года - Заместитель акима Актюбинской области