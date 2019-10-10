Смагулов Аскар Сагидоллаевич
Председатель правления АО «Altyn Bank»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности «экономика и менеджмент»;
В 1998 году получил степень магистра в Университета Родчестера (США).
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1998 году начал свою трудовую деятельность в ABN AMRO Банк Казахстана с должности дилера Казначейства;
1998-2005 годы – занимал должности старшего дилера Казначейства, главного дилера, руководителя торгового подразделения Казначейства, главного дилера Департамента финансовых рисков и развития операционного бизнеса, казначея Казначейства ABN AMRO Банк Казахстана;
2005-2007 годы – директор Казначейства АО «Народный банк Казахстана»;
С 9 сентября 2007 года – заместитель председателя правления АО «Народный банк Казахстана», курировал подразделения ОПЕРУ, Казначейства, защиты информационных ресурсов, деятельность подразделений ИТ блока;
С 28 ноября 2014 года – председатель правления АО «Altyn Bank».