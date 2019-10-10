Смагулов Аскар Сагидоллаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности «экономика и менеджмент»;



В 1998 году получил степень магистра в Университета Родчестера (США).



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1998 году начал свою трудовую деятельность в ABN AMRO Банк Казахстана с должности дилера Казначейства;



1998-2005 годы – занимал должности старшего дилера Казначейства, главного дилера, руководителя торгового подразделения Казначейства, главного дилера Департамента финансовых рисков и развития операционного бизнеса, казначея Казначейства ABN AMRO Банк Казахстана;

2005-2007 годы – директор Казначейства АО «Народный банк Казахстана»;

С 9 сентября 2007 года – заместитель председателя правления АО «Народный банк Казахстана», курировал подразделения ОПЕРУ, Казначейства, защиты информационных ресурсов, деятельность подразделений ИТ блока;

С 28 ноября 2014 года – председатель правления АО «Altyn Bank».