Скляр Роман Васильевич
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Павлодарский монтажный техникум;
Павлодарский государственный университет, инженер – строитель;
Московский институт современного бизнеса, экономист;
Казахский институт правоведения и международных отношений, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1989 году, слесарем-монтажником МНУ «Экибастузуглеавтоматика»;
1989-1990 годы - инженер по технике безопасности СП «Вахинвест»;
1990-2002 годы - работал в коммерческих структурах;
2002-2003 годы - начальник отдела Павлодарского областного управления Комитета по работе с несостоятельными должниками;
2003-2005 годы - начальник управления государственных закупок города Павлодара;
В 2005 году - главный инспектор акима Павлодарской области;
2005-2006 годы - руководитель аппарата, заместитель акима г. Павлодара;
2006-2007 годы - заведующий отделом развития инфраструктуры аппарата акима города Астаны;
2007-2008 годы - директор департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны;
2008-2010 годы - заместитель акима Павлодарской области;
2010-2011 годы - первый заместитель акима Павлодарской области;
2011-2013 годы - вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
2014-2016 годы - вице-президент АО НК «Казахстан Темир Жолы»;
С мая 2016 года - вице-министр национальной экономики РК.
С 23 декабря 2016 года - вице-министр по инвестициям и развитию РК.
С 18 января 2018 года по 25 февраля 2019 года - первый вице-министр по инвестициям и развитию РК ( министерство индустрии и инфраструктурного развития РК).
С 25 февраля 2019 года - министр индустрии и инфраструктурного развития РК.
Награжден орденом «Құрмет» (2010), юбилейными медалями «10 лет Астане», «20-летие независимости РК», общественной медалью Ассамблеи «Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық «Бірлік» алтын медалі».
Женат, имеет сына.
Фото с parlam.kz