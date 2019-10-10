Скляр Роман Васильевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Павлодарский монтажный техникум;

Павлодарский государственный университет, инженер – строитель;

Московский институт современного бизнеса, экономист;

Казахский институт правоведения и международных отношений, юрист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1989 году, слесарем-монтажником МНУ «Экибастузуглеавтоматика»;

1989-1990 годы - инженер по технике безопасности СП «Вахинвест»;

1990-2002 годы - работал в коммерческих структурах;

2002-2003 годы - начальник отдела Павлодарского областного управления Комитета по работе с несостоятельными должниками;

2003-2005 годы - начальник управления государственных закупок города Павлодара;

В 2005 году - главный инспектор акима Павлодарской области;

2005-2006 годы - руководитель аппарата, заместитель акима г. Павлодара;

2006-2007 годы - заведующий отделом развития инфраструктуры аппарата акима города Астаны;

2007-2008 годы - директор департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны;

2008-2010 годы - заместитель акима Павлодарской области;

2010-2011 годы - первый заместитель акима Павлодарской области;

2011-2013 годы - вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2014-2016 годы - вице-президент АО НК «Казахстан Темир Жолы»;

С мая 2016 года - вице-министр национальной экономики РК.

С 23 декабря 2016 года - вице-министр по инвестициям и развитию РК.

С 18 января 2018 года по 25 февраля 2019 года - первый вице-министр по инвестициям и развитию РК ( министерство индустрии и инфраструктурного развития РК).

С 25 февраля 2019 года - министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

Награжден орденом «Құрмет» (2010), юбилейными медалями «10 лет Астане», «20-летие независимости РК», общественной медалью Ассамблеи «Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық «Бірлік» алтын медалі».

Женат, имеет сына.

Фото с parlam.kz