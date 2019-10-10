Скаков Максат Нурлыбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2003 году окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальности «Учитель истории, основы право и экономики»; в 2009 году – Карагандинский государсвенный университет имени Е. Букетова по специальности «Государственное и местное управление»; в 2011 году – Йоркский Университет США, доктор Философия - Экономических наук (Ph.D.); в 2012 году – курсы переподготовки (Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан), курсы для руководителей государственных служб (Назарбаев университет).

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1997 по 1999 годы – Воинская служба в Национальной гвардии Президента Республики Казахстан.

С 1999 по 2001 годы – органы Внутренних дел Республики Казахстан.

С 2001 по 2003 годы – сотрудник в Службы охраны Президента Республики Казахстан.

С 2003 по 2005 годы – Заместитель начальника Управления, Департамента молодежной политики Министерства культуры Республики Казахстан.

С 2005 по 2006 годы – Главный специалист Министерства образовании и науки Республики Казахстан. Заместитель директора Индивидуальной торгово-предпринимательской палаты.

С 2006 по 2007 годы –Вице-президент Индивидуальной торгово-предпринимательской палаты. Офицер Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

С 2007 по 2012 годы – советник Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 2012 по 2015 годы - Председатель Комитета по языкам Министерства культуры и информации Республики Казахстан. С июля 2014 года в связи с реорганизацией Министерства Председатель Комитета по развитию языков и общественно-политических работ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С 2015 по 2017 годы – Старший помощник по особо важным поручениям Генерального Прокурора Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 годы - Заместитель акима Мангистауской области.

С июня 2019 года - Внештатный советник Президента Казхстана.

Награды: Медаль «Астананың 10 жылдығы»; юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл»; Почетная граммота Председателя Ассамблеи народов Казахстана; Почетная граммота Министра культуры РК; Нагрудной знак «Мәдениет саласының үздігі» Республики Казахстан; Нагрудной знак Службы охраны Президента Республики Казахстан; Медаль имени Гани Муратбаева; Юбилейная медаль «Мұнайлы ауданына 10 жыл»; Нагрудной знак «Қазақстан Республикасы құқық қорғау әскеріне 25 жыл»; Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметіне 25 жыл».

