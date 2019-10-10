Скаков Абылкаир Бактыбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Акмолинский финансово-экономический техникум, в 2000 году - Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, в 2004 году - Казахский институт правоведения и международных отношений, в 2017 году - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, имеет степень мастера делового администрирования Master of Business Administration.











ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1995 по 2005 годы - специалист, налоговый инспектор, старший налоговый инспектор, начальник отдела налоговой инспекции по Павлодарской области, заместитель председателя Налогового комитета по г. Павлодар;

С 2005 по 2006 годы - председатель Налогового комитета по Качирскому району Павлодарской области;

С 2006 по 2008 годы - заместитель директора департамента здравоохранения Павлодарской области (по экономике и финансам);

С 2008 по 2010 годы - начальник Налогового управления по городу Павлодар Налогового департамента по Павлодарской области;

С 2010 по 2012 годы - начальник Налогового департамента по Костанайской области;

С 2012 по 2014 годы - заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

С 2014 по 2016 годы - руководитель Департамента государственных доходов по городу Астана;

С 2016 по 2019 годы - заместитель министра обороны Республики Казахстан (по экономике и финансам).

С апреля 2019 года - Председатель Комитета финансового мониторинга МФ РК.



Награды: Медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерең еңбегі үшін» (2014); Отличник налоговой службы (2011), Отличник финансовой службы (2012), Отличник государственной службы (2014).