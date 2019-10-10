Сисенова Гульназ Сагиновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2003 году окончила Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности «экономист-финансист».







ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовой путь начала в должности ведущего инспектора отдела по взиманию налогового комитета Алгинского района.

С 2003 по 2009 год — работала ведущим специалистом, главным специалистом управления финансов Актюбинской области.

С 2009 по 2013 год — начальник отдела финансирования реального сектора управления финансов Актюбинской области.

С 2013 по 2016 год — работала заместителем руководителя управления финансов Актюбинской области.

С 2016 по 2017 год — занимала должность заместителя акима Алгинского района.

С 2017 по 2018 год — руководитель управления по государственным закупкам Актюбинской области.

5 сентября 2018 года - возглавила управление финансов Актюбинской области