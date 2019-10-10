Сисембаев Ринат Нурияминович
Председатель правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, экономист, специалист по менеджменту и маркетингу.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1999-2001 годы – начальник управления снабжения АО «Астана-Технопарк»;
2001-2002 годы – заместитель директора ТОО «Карагандинская топливно-энергетическая компания»;
2002-2004 годы – директор ТОО «Астана-Стройинтерьер»;
2004-2006 годы – директор ТОО «Жана АР-Ойл»;
2006-2007 годы – вице-президент ОЮЛ «Транс Петролеум Групп»;
2007-2012 годы – управляющий директор АО «Алтел»;
2012-2013 годы – управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Инвест»;
С июля 2014 по июнь 2015 года - заместитель председателя правления Банка развития Казахстана;
С 12 июня 2015 года - председатель правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».