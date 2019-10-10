Сисембаев Ринат Нурияминович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, экономист, специалист по менеджменту и маркетингу.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1999-2001 годы – начальник управления снабжения АО «Астана-Технопарк»;

2001-2002 годы – заместитель директора ТОО «Карагандинская топливно-энергетическая компания»;

2002-2004 годы – директор ТОО «Астана-Стройинтерьер»;

2004-2006 годы – директор ТОО «Жана АР-Ойл»;

2006-2007 годы – вице-президент ОЮЛ «Транс Петролеум Групп»;

2007-2012 годы – управляющий директор АО «Алтел»;

2012-2013 годы – управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Инвест»;

С июля 2014 по июнь 2015 года - заместитель председателя правления Банка развития Казахстана;

С 12 июня 2015 года - председатель правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».



