Шураев Арман Тулегенович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1990 году кончил Кокчетавский педагогический институт, учитель русского языка и литературы;
В 2001 году - Высшую школу права «Адилет», юрист;
В 2005 году - Кокшетауский институт экономики и менеджмента, магистр экономики.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1989-1991годы - редактор молодежных программ Кокчетавского областного радио;
1991-1995 годы - ведущий программ прямого эфира Кокшетауской областной телерадиокомпании;
1996-1997 годы - директор независимой ТРК «Окжетпес»;
1997-1999 годы - собственный корреспондент телеканала КТК по городу Астане;
1999-2004 годы - председатель Акмолинской областной телерадиокомпании;
2004-2006 годы - директор Центрального бюро АО «Агентство «Хабар»;
В 2005 году - руководитель пресс-службы Республиканского общественного штаба кандидата в президенты РК Н.А.Назарбаева;
В 2006 году - заместитель генерального директора АО «Агентство «Хабар»;
2006-2007 годы - главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента РК;
2007-2014 годы - генеральный директор АО «Коммерческий телевизионный канал»;
Член исполкома Конгресса журналистов Казахстана.
Член Общественного совета по СМИ (информационной политике) при Президенте РК.
Женат, имеет четверых детей.