Шураев Арман Тулегенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году кончил Кокчетавский педагогический институт, учитель русского языка и литературы;

В 2001 году - Высшую школу права «Адилет», юрист;

В 2005 году - Кокшетауский институт экономики и менеджмента, магистр экономики.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1989-1991годы - редактор молодежных программ Кокчетавского областного радио;

1991-1995 годы - ведущий программ прямого эфира Кокшетауской областной телерадиокомпании;

1996-1997 годы - директор независимой ТРК «Окжетпес»;

1997-1999 годы - собственный корреспондент телеканала КТК по городу Астане;

1999-2004 годы - председатель Акмолинской областной телерадиокомпании;

2004-2006 годы - директор Центрального бюро АО «Агентство «Хабар»;

В 2005 году - руководитель пресс-службы Республиканского общественного штаба кандидата в президенты РК Н.А.Назарбаева;

В 2006 году - заместитель генерального директора АО «Агентство «Хабар»;

2006-2007 годы - главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента РК;

2007-2014 годы - генеральный директор АО «Коммерческий телевизионный канал»;

Член исполкома Конгресса журналистов Казахстана.

Член Общественного совета по СМИ (информационной политике) при Президенте РК.

Женат, имеет четверых детей.