Шукунев Канат Бейбитович
Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
Акмолинский филиал Казахской Академии труда и социальных отношений, Специальность «Юрист»
Университет Туран-Астана, Бакалавр финансов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, магистратура
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2004 года - 2008 год - Работал в системе Управления Делами Президента Республики Казахстан;
С 2008 года по 2013 год - Заведующий сектором, заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента Республики Казахстан;
С 2013 года - июнь 2017 года - Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан;
С 26 июня 2017 года по июль 2018 года - Руководитель аппарата акима Акмолинской области;
С июля 2018 года - Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан