Шукунев Канат Бейбитович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Акмолинский филиал Казахской Академии труда и социальных отношений, Специальность «Юрист»

Университет Туран-Астана, Бакалавр финансов

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, магистратура

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2004 года - 2008 год - Работал в системе Управления Делами Президента Республики Казахстан;

С 2008 года по 2013 год - Заведующий сектором, заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента Республики Казахстан;

С 2013 года - июнь 2017 года - Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан;

С 26 июня 2017 года по июль 2018 года - Руководитель аппарата акима Акмолинской области;

С июля 2018 года - Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан