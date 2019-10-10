Шукеев Умирзак Естаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

1986 г. окончил Московский экономико-статистический институт, экономист-математик.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1986—1988 работал младшим научным сотрудником НИИ АСПУ при Госплане КазССР.

1988—1991 гг. аспирант МЭСИ.

1991—1992 гг. ведущий научный сотрудник НИИ АСПУ.

1992—1993 гг. консультант Высшего экономического совета при Президенте РК.

1993 г. заместитель заведующего отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров РК.

1993—1995 г. заместитель главы администрации, акима Южно-Казахстанской области.

ноябрь 1995 г. — март 1997 г. министр экономики РК.

март — октябрь 1997 г. -министр экономики и торговли РК.

июль — октябрь 1997 г. заместитель Премьер-Министра РК (курировал вопросы макроэкономики, оперативного функционирования промышленности, торговли, транспорта, энергетики, науки, отношений со странами СНГ);

октябрь 1997 г. — апрель 1998 г.председатель правления ЗАО «Банк Туран-Алем» БТА Банк;

апрель — август 1998 г. заместитель руководителя Администрации Президента РК.

август 1998 года — март 2004 года аким Костанайской обл.

февраль — ноябрь 1997 г. Член Высшего экономического совета при Президенте РК.

ноябрь 1997 г. — август 1998 г. член Национального совета по устойчивому развитию РК.

март — декабрь 1997 г. Председатель наблюдательного совета ЗАО «ННК «Казахойл».

С марта 2004 года аким города Астаны.

В сентябре 2006 года назначен акимом Южно-Казахстанской области.

В августе 2007 года — заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

3 марта 2009 года Указом главы государства назначен Первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

Указом Президента Казахстана от 11 апреля 2011 года вновь назначен первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

26 декабря 2011 года назначен председателем правления АО «Самрук-Қазына».

С декабря 2017 года по 25 февраля 2019 года - заместитель премьер-министра РК — министр сельского хозяйства РК.

С 26 февраля 2019 года - аким Туркестанской области.

17 июня 2019 года переназначен акимом Туркестанской области.