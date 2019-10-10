Шпекбаев Алик Жаткамбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1980 году окончил Чимкентскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР. В 1987 году - Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 1991-1992 годы - Академию МВД РФ. Генерал-майор полиции (2002). Кандидат юридических наук, тема диссертации «Проблемы взаимодействия органов внутренних дел стран Центральной Азии в борьбе с организованной преступностью и экстремизмом (терроризмом) (2005).



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1978 году - слесарь-сантехник СПМК;

С 1980 по 1984 годы - начальник отряда, инспектор оперчасти ИТК-71, инспектор оперчасти учреждения СИ-1 УВД Алма-Атинского облисполкома;

С 1984 по 1988 годы - оперуполномоченный, старший оперуполномоченный ОУР Каскеленского РОВД;

С 1988 по 1989 годы - начальник Каскеленского поселкового отдела милиции;

С 1989 по 1991 годы - начальник Балхашского РОВД;

С 1992 по 1994 годы - начальник управления криминальной милиции, начальник УУР УВД Алматинской области;

С 1994 по 1995 годы - начальник Каскеленского РУВД;

С 1995 по 1997 годы - заместитель Начальника УГСК по Алматинской области, начальник управления расследований особо опасных преступлений ДГСК по Алматинской области;

С 1997 по 2000 годы - начальник управления по раскрытию преступлений против личности, заместитель начальника ГУБОП, начальник ГУУР - первый заместитель Начальника департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

С 2000 по 2003 годы - начальник УВД Алматинской области;

С 2003 по 2008 годы - вице-министр внутренних дел Республики Казахстан;

С 2008 по 2014 годы - заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан;

С 2014 по 2015 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;

С 2016 по 2017 годы - Заместитель председателя Национального бюро по противодействию коррупции; Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2017 по 2019 годы - Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С июня 2019 года - Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.