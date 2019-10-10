Шотанов Тулемис Садыкович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Актюбинский университет имени К.Жубанова;

Магистратуру Оренбургского государственного Университета;

MBA Московского государственного университета им. М.Ломоносова.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1999-2000 - преподаватель Актюбинского университета им. К.Жубанова

2000 -2001 - преподаватель Западно-Казахстанского института экономики и финансов

2002-2003 - менеджер ТОО "Akzhol"

2003-2005 - начальник абонентского отдела, супервайзер абонентского отдела, заместитель директора Актюбинского филиала ТОО "Гелиос"

2005-2012 - директор Актюбинского филиала ТОО "Гелиос"

2013 -2015 - директор Актюбинского филиала НЭПК "Союз "Атамекен", директор Палаты предпринимателей Актюбинской области

2015 - управляющий директор НПП РК "Атамекен"

С декабря 2015 - член правления, заместитель Председателя правления НПП РК "Атамекен"

