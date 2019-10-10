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Шотанов Тулемис Садыкович

Шотанов Тулемис Садыкович

Заместитель председателя правления Нацпалаты предпринимателей

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Актюбинский университет имени К.Жубанова;

Магистратуру Оренбургского государственного Университета;

MBA Московского государственного университета им. М.Ломоносова. 

ОПЫТ РАБОТЫ:

1999-2000 - преподаватель Актюбинского университета им. К.Жубанова
2000 -2001 - преподаватель Западно-Казахстанского института экономики и финансов
2002-2003 - менеджер ТОО "Akzhol"
2003-2005 - начальник абонентского отдела, супервайзер абонентского отдела, заместитель директора Актюбинского филиала ТОО "Гелиос"
2005-2012 - директор Актюбинского филиала ТОО "Гелиос"
2013 -2015 - директор Актюбинского филиала НЭПК "Союз "Атамекен", директор Палаты предпринимателей Актюбинской области
2015 - управляющий директор НПП РК "Атамекен"
С декабря 2015 - член правления, заместитель Председателя правления НПП РК "Атамекен"










Шотанов Тулемис Садыкович
Шотанов Тулемис Садыкович
Заместитель председателя правления Нацпалаты предпринимателей
Персональная справка