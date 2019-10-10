Шорманов Ербол Алимкулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «экономист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1993 годы - инспектор пассажирского отдела таможенного поста «Алматы» Алма-Атинской таможни;

1993-1993 годы - менеджер по торговле финансово-инвестиционной корпорации «ALEMSYSTEM»;

1993-1997 годы - инспектор-кинолог, старший инспектор, главный инспектор пассажирского отдела таможни «Астана»;

1997-1998 годы - начальник таможенного управления по Жамбылской области;

С февраля по сентябрь 1999 года - заместитель начальника Таможенного управления по Западно-Казахстанской области Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан;

1999-2000 годы - заместитель начальника Таможенного управления по Северо-Казахстанской области Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан;

2002-2004 годы - заместитель, первый заместитель начальника Таможенного управления по Алматинской области;

2003-2005 годы - член правления Инвестиционного фонда Казахстана;



2004-2005 годы - начальник таможни «Байконыр» Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан;

2005-2008 годы - и.о. директора, директор департамента предпринимательства и промышленности г. Алматы;

2008-2009 годы -руководитель аппарата акима города Алматы;

2009-2015 годы – заместитель акима города Алматы;

С августа 2015 года – заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».

С 9 января 2017 года - председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».