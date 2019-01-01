Шоранов Марат Едигенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Казахский национальный медицинский университет по спецаильности«лечебное дело, врач», в 2006 году — Университет Содружества Вирджинии, Ричмонд, Вирджиния, США(Курс по политике и управлению в здравоохранении), в 2011 году — Университет Эмори, Школа Общественного Здравоохранения Роллинс, Атланта, Джорджия, США(Магистр общественного здравоохранения).

Кандидат медицинских наук. Тема диссертации«Применение трансуретральной микроволновой термотерапии при лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы и хронического абактериального простатита», НЦ Урологии им. академика Б.У. Джарбусынова, Алматы, Казахстан(2002)

ОПЫТ РАБОТЫ:

1997−1998 годы — клинический ординатор Казахский национальный научный центр урологии, Департамент литотрипсии и хирургической эндоскопии;

2002−2003 годы — Младший научный сотрудник Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова;

2003−2004 годы — Научный сотрудник Научного центра урологии имени Б.У. Джарбусынова;

2004−2006 годы — Старший научный сотрудник, исполняющий обязанности руководителя Казахстанская школа общественного здравоохранения;

2006−2007 годы — Руководитель департамента Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова Департамент инноваций и государственных закупок;

2007−2008 годы — Заместитель директора Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова;

2008−2010 годы — Директор Институт развития здравоохранения; Административный интерн Клиники Университет Эмори;

2012−2013 годы — Руководитель Центра экономических исследований Республиканский центр развития здравоохранения; Заместитель директора Республиканский центр развития здравоохранения;

2013−2015 годы — Директор Министерство здравоохранения Республики Казахстан Департамента стратегического развития; Директор Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Департамент стандартизации медицинских услуг;

2015−2017 годы — Управляющий директор Корпоративный фонд«University Medical Center».



С 26 мая 2017 года - руководитель управления здравоохранения в Восточно-Казахстанской области

Медали: «Отличник здравоохранения» от Министерства здравоохранения РК(2008), «За вклад в развитие здравоохранение» от Министерства здравоохранения РК(2014); Благодарственное письмо от Министерства здравоохранения РК(2008); Звания«Лучший молодой ученый 2004 года»; Награда им. Академика Джарбусынов.



Фото: Восточно-Казахстанская Независимая Газета Flash