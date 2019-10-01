Шолпанкулов Берик Шолпанкулович

Шолпанкулов Б.Ш. 1976 года рождения, казах, образование высшее. В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и АХД».

Трудовую деятельность начал в октябре 1996 года с должности казначея отдела управления наличностью Управления кассовых средств и государственного долга Комитета казначейства при Министерстве финансов Республики Казахстан. Работал главным казначеем, начальником отдела этого же Комитета.

С октября 2001 г. по июль 2004 г. - начальник Управления наличности и учета государственных обязательств Министерства финансов Республики Казахстан. С июля 2004 г. по декабрь 2008 г. - заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

С декабря 2008 г. по июнь 2014 г. - вице-министр финансов Республики Казахстан. С июля 2014 г. по ноябрь 2016 г. - заместитель Министра обороны РК по экономике и финансам.

С ноября по декабря 2016 г.- председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

С декабря 2016 года - вице-министр финансов Республики Казахстан.

Женат, имеет двух сыновей и дочь.

Награжден: Почетными грамотами Министерства финансов Республики Казахстан, юбилейной медалью «Астананың 10 жылдығы», юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», медалью «Ерен еңбегі үшін», нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі», медалью «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени, юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл».