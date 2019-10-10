Шманов Нуртас Нурибекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1979 году окончил Уфимский нефтяной институт;



1992-1994 годы - инженер-механик, Массачусетский университет (Бостон, США), стажировка в компании «Шеврон»;

В 1998 году - Институт рынка при Казахской государственной академии, «Финансы и кредит».



ОПЫТ РАБОТЫ:

1979-1981 годы – слесарь по ремонту основного технологического оборудования Балыкшинского РНУ Приволжского УМН;

1981-1986 годы – диспетчер, старший диспетчер, начальник ПДС, начальник службы эксплуатации, главный инженер БРНУ;

1986-1987 годы – главный инженер Актюбинского РНУ;

1987-1988 годы – начальник участка строящегося нефтепровода Тенгиз - Атырау - Астрахань – Грозный;

1988-1992 годы – главный инженер БРНУ;

1994-2006 годы – технический менеджер, менеджер по транспортировке, менеджер транспортных проектов компании «Шеврон», коммерческий менеджер;

2006-2007 годы – заместитель генерального директора по общим вопросам компании «КТК-Р»;

2007-2008 годы – генеральный директор АО «КазТрансОйл»;

С 2009 года – управляющий директор по проектам «Тенгизшевройл» и Дунга;

2009-2012 годы – управляющий директор по транспортировке нефти, член правления АО «НК «КазМунайГаз»;

2012-2015 годы - занимал должность заместителя председателя правления по транспортной инфраструктуре акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»;

С 16 декабря 2015 года - генеральный директор (председатель правления) АО «КазТрансОйл».



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