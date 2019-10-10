Школьник Владимир Сергеевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1973 году окончил Московский инженерно-физический институт, по специальности «физико-энергетические установки». Доктор физико-математических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1966 году на Серпуховском радиозаводе регулировщиком радиоаппаратуры;

В 1973 году после окончания института направляется на Мангышлакский энергокомбинат инженером-физиком, затем становится заместителем начальника лаборатории, главным инженером и, наконец, заместителем директора;

1992-1994 годы - генеральный директор Агентства по атомной энергетике Республики Казахстан (Президент Ядерного общества Казахстана);

1994-1996 годы — министр науки и новых технологий Республики Казахстан;

В марте 1996 года после реорганизации министерства назначается министром науки и президентом Академии наук Республики Казахстан;

1997 год - Член Высшего экономического совета при президенте РК;

В январе 1999 года, после очередной реорганизации министерства назначается министром науки и высшего образования. В этой должности проработал по октябрь 1999 года;

1999-2000 годы — министр энергетики, индустрии и торговли РК;

2000-2002 годы — заместитель Премьер-министра Республики Казахстан, по совместительству до 19 января 2006 года исполнял обязанности министра энергетики и минеральных ресурсов;

2006-2007 годы — министр индустрии и торговли Республики Казахстан;

2007-2008 годы — заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

2008-2009 годы — министр индустрии и торговли Республики Казахстан;

c 22 мая 2009 года - Владимир Школьник рекомендован премьер-министром РК на должность главы АО «НАК «Казатомпром»;

2014-2016 годы - Министр энергетики РК;

С 25 марта 2016 года - указом главы государства освобожден от должности министра энергетики Казахстана.

ПРОЧИЕ ДОЛЖНОСТИ:

Президент Ядерного общества Казахстана;

Член Высшего экономического совета при президенте РК (1997);

Почетный президент Федерации конькобежного спорта РК;

Представитель Президента Республики Казахстан в Правлении Национального Банка, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан.