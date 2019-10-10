Школьник Владимир Сергеевич
Внештатный советник президента Казахстана
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1973 году окончил Московский инженерно-физический институт, по специальности «физико-энергетические установки». Доктор физико-математических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1966 году на Серпуховском радиозаводе регулировщиком радиоаппаратуры;
В 1973 году после окончания института направляется на Мангышлакский энергокомбинат инженером-физиком, затем становится заместителем начальника лаборатории, главным инженером и, наконец, заместителем директора;
1992-1994 годы - генеральный директор Агентства по атомной энергетике Республики Казахстан (Президент Ядерного общества Казахстана);
1994-1996 годы — министр науки и новых технологий Республики Казахстан;
В марте 1996 года после реорганизации министерства назначается министром науки и президентом Академии наук Республики Казахстан;
1997 год - Член Высшего экономического совета при президенте РК;
В январе 1999 года, после очередной реорганизации министерства назначается министром науки и высшего образования. В этой должности проработал по октябрь 1999 года;
1999-2000 годы — министр энергетики, индустрии и торговли РК;
2000-2002 годы — заместитель Премьер-министра Республики Казахстан, по совместительству до 19 января 2006 года исполнял обязанности министра энергетики и минеральных ресурсов;
2006-2007 годы — министр индустрии и торговли Республики Казахстан;
2007-2008 годы — заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;
2008-2009 годы — министр индустрии и торговли Республики Казахстан;
c 22 мая 2009 года - Владимир Школьник рекомендован премьер-министром РК на должность главы АО «НАК «Казатомпром»;
2014-2016 годы - Министр энергетики РК;
С 25 марта 2016 года - указом главы государства освобожден от должности министра энергетики Казахстана.
ПРОЧИЕ ДОЛЖНОСТИ:
Президент Ядерного общества Казахстана;
Член Высшего экономического совета при президенте РК (1997);
Почетный президент Федерации конькобежного спорта РК;
Представитель Президента Республики Казахстан в Правлении Национального Банка, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан.