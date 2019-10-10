Шкарупа Анатолий Валерьевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Алматинский институт энергетики и связи по специальности экономика и менеджмент в отраслях топливно-энергетического комплекса.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-1999 годы - ведущий специалист отдела методологии тарифов Управления учета и статистики Департамента бюджета и учета ОАО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями КЕGOK;

1999-2001 годы - главный специалист отдела планирования бюджета, ценообразования и тарифной политики Департамента экономики ОАО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями КЕGOK;

2001-2002 годы - руководитель отдела ценообразования и тарифной политики Департамента экономики ОАО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями КЕGOK;

2002-2005 годы - заместитель директора Департамента планирования и экономического анализа ОАО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями КЕGOK;

2005-2010 годы - директор Департамента по регулированию и контролю в сфере электро и теплоэнергетики Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий;

2010-2013 годы - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий;

2013-2014 годы - председатель правления акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития Жилищно-коммунального хозяйства»;

С 14 ноября 2014 года - 2017 год - аким города Сарани Карагандинской области.

С 2017 по 2018 год — занимал должность заместителя акима Карагандинской области.

С октября - ноябрь 2018 года - вице-министр энергетики РК











