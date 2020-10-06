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Шинтаев Олжас Маратович

Шинтаев Олжас Маратович

Руководитель управления туризма г. Шымкент

Образование:

  • 2008-2010 - Китайский язык (3 уровень) в 2008-2010 гг «Hua Chiao Jong Zhuang», КНР, Гуанджоу
  • 2008-2013 - Бакалавр Экономики и Бизнеса, окончил Университет Мирас г.Шымкент

Опыт работы:

  • 2009-2010 - Guandong development - менеджер по подготовке организации встречи участников и гостей из Центральной Азии (Киргизия, Казахстан, Узбекистан) Летних Азиатских Олимпийских Игр в Гуанджоу, КНР
  • 2010-2012 - Советник Президента Университета Мирас, г. Шымкент
  • 2012-2015 - Директор Туристкой компаний Miras Travel, г. Шымкент
  • 2013-2015 - Руководитель Ассоциации Центр Развития Индустрии Туризма Южно-Казахстанской области. 
  • 2015-2016 - Заместитель директора Коммунального государственного Учреждения «Онтустык туризм центр»
  • 2016-2017 - ТОО Астана Білім Ордасы, заместитель директора
  • 2017-2018 (январь) - ВР.И.О. Директора КГУ Онтустык туризм центр
  • 2018 Январь-Апрель - Вр. и.о. Руководитель управления туризма и внешних связей Южно-Казахстанской области
  • 2018 Апрель-октябрь - ВР.И.О. Директора КГУ Онтустык туризм центр
  • 2018 октябрь по май - 2019 года - Руководитель управления туризма и внешних связей Туркестанской области
  • С мая 2019 года по январь 2020 года - Советник предселателя правления РОО «QazaqGeography»
  • С января 2020 года - Заместитель руководителя управления предпринимательства индустриально инновационного развития города Шымкент
  • С апреля 2020 года - Руководитель управления туризма города Шымкент

Достижения:

  • Отличник туристской отрасли Республики Казахстан
  • Лауреат Международной премии по туризму стран СНГ (учрежден Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ)
  • Член Попечительского совета Университета Мирас
  • С 2018 октября по настоящее время Член Совета Директоров АО СЭЗ Туркестан
  • Член Президентского молодежного кадрового резерва
Текущее место работы:
Акимат г. Шымкент
Персональная справка