Шинтаев Олжас Маратович

Образование:
- 2008-2010 - Китайский язык (3 уровень) в 2008-2010 гг «Hua Chiao Jong Zhuang», КНР, Гуанджоу
- 2008-2013 - Бакалавр Экономики и Бизнеса, окончил Университет Мирас г.Шымкент
Опыт работы:
- 2009-2010 - Guandong development - менеджер по подготовке организации встречи участников и гостей из Центральной Азии (Киргизия, Казахстан, Узбекистан) Летних Азиатских Олимпийских Игр в Гуанджоу, КНР
- 2010-2012 - Советник Президента Университета Мирас, г. Шымкент
- 2012-2015 - Директор Туристкой компаний Miras Travel, г. Шымкент
- 2013-2015 - Руководитель Ассоциации Центр Развития Индустрии Туризма Южно-Казахстанской области.
- 2015-2016 - Заместитель директора Коммунального государственного Учреждения «Онтустык туризм центр»
- 2016-2017 - ТОО Астана Білім Ордасы, заместитель директора
- 2017-2018 (январь) - ВР.И.О. Директора КГУ Онтустык туризм центр
- 2018 Январь-Апрель - Вр. и.о. Руководитель управления туризма и внешних связей Южно-Казахстанской области
- 2018 Апрель-октябрь - ВР.И.О. Директора КГУ Онтустык туризм центр
- 2018 октябрь по май - 2019 года - Руководитель управления туризма и внешних связей Туркестанской области
- С мая 2019 года по январь 2020 года - Советник предселателя правления РОО «QazaqGeography»
- С января 2020 года - Заместитель руководителя управления предпринимательства индустриально инновационного развития города Шымкент
- С апреля 2020 года - Руководитель управления туризма города Шымкент
Достижения:
- Отличник туристской отрасли Республики Казахстан
- Лауреат Международной премии по туризму стран СНГ (учрежден Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ)
- Член Попечительского совета Университета Мирас
- С 2018 октября по настоящее время Член Совета Директоров АО СЭЗ Туркестан
- Член Президентского молодежного кадрового резерва
Текущее место работы: