Шерубаев Нурлыбек Адылгазиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности «зооинженер»;

В 2008 году – Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова по специальности «бакалавр юриспруденции»;

В 2010 году – Университет международного бизнеса, присвоена степень магистра государственного и местного управления.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1978-1980 годы – оператор, слесарь Усть-Каменогорского свиносовхоза Таврического района Восточно-Казахстанской области;

В октябре-ноябре 1980 года – секретарь комитета комсомола Восточно-Казахстанского совхоза-техникума, с.Саратовка Таврического района;

1980-1984 годы – заведующий отделом комсомольских организаций Таврического райкома комсомола Восточно-Казахстанской области, с.Таврия;

1984-1988 годы – второй секретарь Таврического райкома комсомола Восточно-Казахстанской области, с.Таврия;

С января по октябрь 1988 года – инструктор организационного отдела Таврического райкома Компартии Казахстана Восточно-Казахстанской области, с.Таврия;

1988-1991 годы – председатель Меновновского сельского совета Таврического района Восточно-Казахстанской области, с.Меновное;

1991-1996 годы – директор малого сельскохозяйственного предприятия «РУАЛ АГРО», г.Усть-Каменогорск;

1996-2004 годы – председатель комитета местного самоуправления № 9 акимата города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

2004-2006 годы – секретарь Восточно-Казахстанского областного филиала Республиканского общественного объединения «Республиканская партия Асар», г.Усть-Каменогорск;

2006-2007 годы – аким Аягозского района Восточно-Казахстанской области;

2007-2008 годы – заместитель директора – начальник управления природоохранных программ и регулирования природопользования департамента природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области;

С апреля по август 2008 года – главный инспектор акима Восточно-Казахстанской области секретариата акима области;

2008-2009 годы – главный инспектор акима области инспекторского отдела аппарата акима Восточно-Казахстанской области;

2009-2010 годы – руководитель аппарата акима города Усть-Каменогорска;

2010-2012 годы – руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области;

2012-2014 годы – аким Глубоковского района Восточно-Казахстанской области;

С февраля 2014 года - заместитель акима Восточно-Казахстанской области, курирует аграрные вопросы;

С января 2015 года - первый заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии «Нұр Отан».