Шериязданов Аскар Турарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Актюбинский педагогический институт;

В 2001 году - Алматинский институт экономики и статистики;

ОПЫТ РАБОТЫ:

Учитель казахского языка и литературы, экономист.

1992-1995 годы - преподаватель казахского языка и литературы ПТУ № 7, главный специалист Актюбинского областного управления развития языков;

1995-1998 годы - пресс-секретарь аппарата акима Актюбинской области;

1998-2005 годы - заведующий отделом, заместитель директора управления внутренней политики Актюбинской области;

С января по сентябрь 2005 года - начальник управления физкультуры и спорта Актюбинской области;

2005-2006 годы - директор департамента внутренней политики Актюбинской области;

2006-2008 годы - советник акима Актюбинской области;

2008-2011 годы - директор информационно-аналитического департамента АО «НК «СПК «Батыс»;

2011-2013 годы - руководитель аппарата акима города Актобе;

2013-2015 годы - аким Алгинского района Актюбинской области;

С декабря 2015 года - заместитель акима Актюбинской области.

Фото с сайта alga.aktobe.gov.kz



