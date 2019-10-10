Шаженова Дина Мэлсовна
Информация отсутствует
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1994 году окончила Казахскую
государственную академию управления по специальности экономист-международник;
В 2010 году окончила РАГС при Президенте РФ;
Международный институт государственной службы и управления по специальности магистр делового администрирования, магистр экономики.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1994-2002 годы -
экономист 1 категории, ведущий, главный экономист, начальник отдела, начальник
управления бюджетной политики и финансовой статистики, начальник управления
методологии бюджетных процедур, заместитель директора бюджетного департамента
Минфина Республики Казахстан;
В 2003 году - заместитель Директора Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
2003-2006 годы - директор Департамента методологии бюджетного процесса и функционального анализа Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
2006-2007 годы - председатель Комитета казначейства Минфина Республики Казахстан;
2007-2010 годы - ответственный секретарь Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
2010-2015 годы - ответственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.
В феврале 2015 года освобождена от должности ответственный секретарь министерства экономики и бюджетного планирования Казахстана.