Шаженова Дина Мэлсовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончила Казахскую государственную академию управления по специальности экономист-международник;

В 2010 году окончила РАГС при Президенте РФ;

Международный институт государственной службы и управления по специальности магистр делового администрирования, магистр экономики.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1994-2002 годы - экономист 1 категории, ведущий, главный экономист, начальник отдела, начальник управления бюджетной политики и финансовой статистики, начальник управления методологии бюджетных процедур, заместитель директора бюджетного департамента Минфина Республики Казахстан;

В 2003 году - заместитель Директора Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

2003-2006 годы - директор Департамента методологии бюджетного процесса и функционального анализа Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

2006-2007 годы - председатель Комитета казначейства Минфина Республики Казахстан;

2007-2010 годы - ответственный секретарь Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

2010-2015 годы - ответственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

В феврале 2015 года освобождена от должности ответственный секретарь министерства экономики и бюджетного планирования Казахстана.