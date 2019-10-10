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Шаженова Дина Мэлсовна

Шаженова Дина Мэлсовна

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ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончила  Казахскую государственную академию управления по специальности экономист-международник;
В 2010 году окончила РАГС при Президенте РФ;

Международный институт государственной службы и управления по специальности  магистр делового администрирования, магистр экономики.  

ОПЫТ РАБОТЫ:

1994-2002 годы - экономист 1 категории, ведущий, главный экономист, начальник отдела, начальник управления бюджетной политики и финансовой статистики, начальник управления методологии бюджетных процедур, заместитель директора бюджетного департамента Минфина Республики Казахстан;
В 2003 году - заместитель Директора Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
2003-2006 годы - директор Департамента методологии бюджетного процесса и функционального анализа Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
2006-2007 годы - председатель Комитета казначейства Минфина Республики Казахстан;
2007-2010 годы - ответственный секретарь Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
2010-2015 годы - ответственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.




В феврале 2015 года освобождена от должности ответственный секретарь министерства экономики и бюджетного планирования Казахстана.



Шаженова Дина Мэлсовна
Шаженова Дина Мэлсовна
Информация отсутствует
Персональная справка