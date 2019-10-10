Шаймергенов Тимур Тулегенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Тимур Шаймергенов родился в 1982 году в Жамбылской области. В 2004 году окончил Институт международных профессий в Алматы. В 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК. С 2009 по 2018 годы - проходил программы обучения для руководящего состава в Гарвардском, Оксфордском, Кембриджском, Пенсильванском, Колумбийском университетах. Имеет квалификации специалиста в области международных отношений и безопасности, стратегического менеджмента и управления рисками.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2004 по 2005 годы - Переводчик английского языка Службы международного культурного и образовательного сотрудничества, Казахский Национальный университет им. аль-Фараби.

С 2005 по 2006 годы - Научный сотрудник Отдела внешнеполитических исследований, Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан.

С 2006 по 2010 годы - Помощник Заместителя Председателя Мажилиса, Парламент Республики Казахстан.

С 2010 по 2011 годы - Консультант Аналитического отдела Совета Безопасности, Администрация Президента РК.

С 2011 по 2014 годы - Заведующий аналитического сектора Ситуационного центра Совета Безопасности Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2014 по 2018 годы - Заместитель директора ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы».

С 2018 по 2019 годы - Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

С апреля 2019 года - Председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Прочие должности: Член редакционного совета журнала социально-политических исследований «Центральная Азия и Кавказ», Швеция (2006-2010); Почетный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан; Член экспертного сообщества Королевского института международных исследований (The Chatham House, Royal Institute of International Affairs).

Медали: 25 лет Ассамблее народа Казахстана», «20 лет Конституции РК», «25 лет Независимости РК», «25 лет Дипломатической службе РК», «25 лет Комитету национальной безопасности РК».