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Шаймергенов Тимур Тулегенович

Шаймергенов Тимур Тулегенович

Председатель Комитета международной информации

ОБРАЗОВАНИЕ:

Тимур Шаймергенов родился в 1982 году в Жамбылской области. В 2004 году окончил Институт международных профессий в Алматы. В 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК. С 2009 по 2018 годы - проходил программы обучения для руководящего состава в Гарвардском, Оксфордском, Кембриджском, Пенсильванском, Колумбийском университетах. Имеет квалификации специалиста в области международных отношений и безопасности, стратегического менеджмента и управления рисками.


ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2004 по 2005 годы - Переводчик английского языка Службы международного культурного и образовательного сотрудничества, Казахский Национальный университет им. аль-Фараби.

С 2005 по 2006 годы - Научный сотрудник Отдела внешнеполитических исследований, Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан.

С 2006 по 2010 годы - Помощник Заместителя Председателя Мажилиса, Парламент Республики Казахстан.

С 2010 по 2011 годы - Консультант Аналитического отдела Совета Безопасности, Администрация Президента РК.

С 2011 по 2014 годы - Заведующий аналитического сектора Ситуационного центра Совета Безопасности Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2014 по 2018 годы - Заместитель директора ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы».

С 2018 по 2019 годы - Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

С апреля 2019 года - Председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Прочие должности: Член редакционного совета журнала социально-политических исследований «Центральная Азия и Кавказ», Швеция (2006-2010); Почетный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан; Член экспертного сообщества Королевского института международных исследований (The Chatham House, Royal Institute of International Affairs).

Медали: 25 лет Ассамблее народа Казахстана», «20 лет Конституции РК», «25 лет Независимости РК», «25 лет Дипломатической службе РК», «25 лет Комитету национальной безопасности РК».













Шаймергенов Тимур Тулегенович
Шаймергенов Тимур Тулегенович
Председатель Комитета международной информации
Персональная справка