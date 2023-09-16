Шаймарданов Жандос Нурланович

Трудовой стаж:

· Главный эксперт Министерства экономики и бюджетного планирования (2009-2010);

· Менеджер АО ФНБ «Самрук-Казына» (2010-2013);

· Советник Министра экономики и бюджетного планирования (2013-2014);

· Директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики (2014-2016);

· Директор Департамента, Управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» (10.2016-2019);

· Председатель Правления АО «QazTech Ventures» (2019-2020);

· Директор департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК (2020-02.2022)

· Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (24.02.2022-16.09.2023);

· Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (с 16.09.2023)

Фото;gov.kz

источник; online.zakon.kz