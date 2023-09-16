Шаймарданов Жандос Нурланович

Трудовой стаж:
· Главный эксперт Министерства экономики и бюджетного планирования (2009-2010);
· Менеджер АО ФНБ «Самрук-Казына» (2010-2013);
· Советник Министра экономики и бюджетного планирования (2013-2014);
· Директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики (2014-2016);
· Директор Департамента, Управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» (10.2016-2019);
· Председатель Правления АО «QazTech Ventures» (2019-2020);
· Директор департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК (2020-02.2022)
· Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (24.02.2022-16.09.2023);
· Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (с 16.09.2023)
Фото;gov.kz
источник; online.zakon.kz