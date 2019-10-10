Шаймагамбетов Еркин Мустафаевич
Председатель Аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1993 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации;
В 1998 году - Московский государственный авиационный институт.
Инженер по специальности «Космические летательные аппараты и разгонные блоки».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1995-1997 годы - старший лаборант, инженер второй категории лаборатории летательных аппаратов кафедры «Конструкция и испытания летательных аппаратов» филиала «Восход» МАИ, г. Байконыр;
1998-1999 годы - главный специалист Управления космодрома Байконур Национального аэрокосмического агентства Министерства науки - Академии наук Республики Казахстан, г. Байконыр. Начальник отдела по контролю условий эксплуатации объектов космодрома Байконур Управления космодрома Байконур Аэрокосмического комитета Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, г. Байконыр;
1999-2002 годы - начальник отдела контроля учета основных средств - исполняющий обязанности заместителя начальника Управления космодрома Байконур Аэрокосмического комитета Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан, г. Байконыр. Начальник отдела контроля условий эксплуатации объектов Управления космодрома Байконур Аэрокосмического комитета Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, г. Байконыр;
2002-2005 годы - начальник
отдела экспертизы и контроля условий эксплуатации объектов Управления
космодрома Байконур Аэрокосмического комитета Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан, г. Байконыр;
2005-2007 годы - начальник Управления космодрома Байконур Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан, г. Байконыр. Заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан, г. Байконыр;
С 2007 года - председатель совета директоров АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств»;
2007-2014 годы - заместитель председателя Национального космического агентства Республики Казахстан;
2014-2016 годы - заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
С сентября 2016 года - и.о. председателя Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
С ноября 2016 года - председатель Аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
Имеет награды: медаль «Ерен еңбегі үшін» (2005 г.); медаль «Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 г.).
Источник фото: сайт kazcosmos.gov.kz