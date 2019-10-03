Шаяхметова Умут Болатхановна

Образование

В 1993 г. окончила Российский Университет Дружбы Народов им. П.Лумумбы с присвоением квалификации «бакалавр экономических наук», В 1996 году окончила Rutgers University, США, Нью-Джерси с присвоением степени МВА.

Опыт работы

Умут Шаяхметова имеет 19-летний опыт работы в банковском секторе, из них 12 лет работает в Народном банке.

С 2009 года является председателем правления АО «Народный банк Казахстана», также входит в состав Совета директоров банка.

Карьера г-жи Шаяхметовой в банковском секторе началась в 1997 году с позиции специалиста структурного финансирования в ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстан».

С 1998 по 2000 годы Умут Шаяхметова возглавляла КУПА «ABN AMRO Asset Management», и стояла у истоков создания накопительной пенсионной системы в республике.

В 2000-2004 годы в качестве заместителя председателя правления ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстана» курировала блок корпоративного кредитования в казахстанской «дочке» голландского банка.

В 2004-2009 годы занимала пост заместителя председателя правления АО «Народный Банк казахстана».

В 2001 году вошла в состав Экспертного совета Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.

С ноября 2012 года Умут Шаяхметова является членом Международного Совета UnionPay International. В июне 2016 года избрана Председателем Регионального Совета UnionPay International в регионе Восточной Европы, Центральной Азии России и Кавказа.

С июня 2015 года руководит Советом деловых женщин г. Алматы Национальной Палаты Предпринимателей «Атамекен».

В июне 2016 года избрана Председателем Комитета финансового сектора Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

С мая 2011 года по настоящее время руководит Федерацией гимнастики Республики Казахстан, является членом Исполнительного Комитета Национального Олимпийского Комитета Казахстана.

Является членом наблюдательного совета КазНУ им. аль-Фараби, членом Попечительского совета Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г. Алматы.

С июня 2018 года по настоящее время является членом Совета директоров, представителем АО «Народный Банк Казахстана» АО «Altyn Bank».

Награды

Награждена государственными наградами - медалью «Ерен енбегi ушiн», Орденом «Парасат», Орденом «Барыс» III степени. В декабре 2016г. Умут Шаяхметова получила награду «Банкир года в Восточной Европе» от международного издания International Banker.