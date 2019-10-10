Шаяхметова Умут Болатхановна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончила Российский Университет Дружбы Народов им. П.Лумумбы с присвоением квалификации «бакалавр экономических наук»;

В 1996 году – Rutgers University, США, Нью-Джерси, с присвоением степени МВА.





ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1993 году - работник Национального банка Республики Казахстан;

1997-1998 годы - работник Управления структурного финансирования ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстан»;

1998-2000 годы - председатель Правления компании по управлению пенсионными активами КУПА «ABN AMRO Asset Management»;

2000-2001 годы - заместитель Председателя Правления ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстана»;

2001-2004 годы - член Экспертного совета Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам;

2004-2009 годы - заместитель Председателя Правления АО «Народный банк Казахстана», курировала корпоративный блок;

С января 2009 года - председатель Правления АО «Народный банк Казахстана».

Прочие должности:

С марта 2005 года - председатель совета директоров АО «Халык-Лизинг»;

2009-2015 годы - член Совета директоров АО «НПФ «Народного Банка Казахстана»;

С 2011 года - президент Казахстанской федерации гимнастики, переизбрана 29 января 2016 года;

С 2015 года - глава регионального совета деловых женщин при Национальной палате предпринимателей «Атамекен»;

С июня 2016 года - избрана председателем регионального совета UnionPay International по Восточной Европе и Центральной Азии;

В июне 2016 года - избрана председателем Комитета финансового сектора НПП и вошла в состав Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».



Награждена Медалью «Ерен енбегi ушiн» (2006).

Фото с сайта halykbank.kz



